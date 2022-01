Steve Carell y John Krasinski se reúnen en pantalla 9 años después de 'The Office'

John Krasinski lleva años trabajando en su próximo proyecto tras las cámaras después de consagrarse con la terrorífica 'Un lugar tranquilo', así como con su secuela. La cinta se llama 'IF', anteriormente conocida como 'Imaiginary Friends'. Mientras tanto, el actor no ha parado, alternando series y películas, desde que en 2013 finalizara una de las comedias más importantes de la década: 'The Office'.

En ella coincidió durante 9 temporadas con Steve Carell, mítico en su personaje del jefe Michael Scott. En la serie, Michael era un quebradero de cabeza para Jim Halpert, al que dio vida Krasinski. Y ahora podría hacer lo mismo en la nueva película del actor de 'Jack Ryan'.

Según recoge Deadline, una lista de actores se ha unido a este proyecto, entre los que se encuentra Steve Carell. Aunque no se sabe cuál será el rol del cómico de 59 años, este film marcará la reunión de las dos estrellas desde el final de la serie de NBC cuando asistían a la boda de Dwight y Angela.

La película tiene previsto estrenarse en cines el 17 de noviembre de 2023 y tal como informa Deadline tratará "sobre el viaje de un niño para redescubrir su imaginación". A parte de actuar, John Krasinski se remangará para dirigirla, escribirla y producirla para Paramount.

De hecho, el actor de 42 años informó de esto mismo en sus redes sociales: "Ay, ¿Y si algún día pudiera reunir el reparto de mis sueños? ¿Y...SI?", dijo el estadounidense sobre un reparto que cuenta con Ryan Reynolds, Phoebe Waller-Bridge, Louis Gossett Jr., Fiona Shaw, Alan Kim y Cailey Fleming.

Seguro que te interesa

'The Office': La confesión de John Krasinski sobre el primer beso de Jim y Pam