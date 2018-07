Stephen Amell, 'Arrow' en la ficción, no solo se dedica a proteger Star City. El superhéroe se adentró este verano en el mundo de la WWE, y parece que la incursión ha dado buen resultado.



El actor ha recibido un 'Slammy Award', es decir, un premio a 'El momento celebrity del año'. Amell luchó con Neville, en un combate a dos contra Stardust y King Barrett.



Además, la WWE felicitó al actor desde su cuenta oficial de Twitter. El actor se mostró tan encantado con la noticia que cambió su biografía de Twitter como ganador de dicho premio.

It's tough to remember what life was like before I won a #Slammy --