Stephen Amell ('Arrow') revela que ha dado positivo en coronavirus y la terrible ansiedad que ha sufrido por ello

Cada vez son más las estrellas que han revelado públicamente haber dado positivo por coronavirus en los últimos meses desde que se declaró esta pandemia mundial.

Esta vez le ha tocado el turno a Stephen Amell, el protagonista de 'Arrow'. El actor se ha sincerado en el podcast de Michael Rosenbaum (Lex Luthor de 'Smallville') llamado Inside of You sobre la ansiedad que padece (de hecho tuvo un ataque de pánico en su anterior intervención en dicho podcast) y cómo le ha afectado la situación del coronavirus.

"No he tenido ansiedad por el hecho de poder contagiarlo a otra gente, lo cual posiblemente hice, lo cual es inquietante en sí mismo. Pero tienes que entender que debido a la ansiedad, he intentado de forma activa, activa, activa de no contraer este virus. ¿Y sabes qué? Lo he p*to cogido igualmente, así que sed inteligentes. Si estás siendo inteligente, sigue siéndolo. Y si no, solo estás alargando más esta mierda para todo el mundo".

El actor reconoce que su mayor preocupación era la responsabilidad en el trabajo, ya que se encontraba rodando su nueva serie, 'Heels'.

"Cuando me salió el test positivo, para mi fue como santa mierda. Acabo de destruir esta serie porque soy el número uno en la lista del rodaje y trabajo todos los días. En mi cabeza yo seguía, 'mierda, van a tener que parar la producción. ¿Acabo de arruinar esto?".

Finalmente, Amell asegura que ese no fue el caso y agradece a Starz el apoyo que ha recibido durante las tres últimas semanas.

"Tengo la increíble fortuna de que si me tengo que aislar, tengo un trabajo esperándome después. Pero no todo el mundo tiene ese lujo de estar dos semanas sin trabajar. De hecho, la mayoría no lo tiene. Estamos en medio de una pandemia global y los tiempos son difíciles para mucha gente".

