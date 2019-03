Los 'spoilers' de 'Juego de Tronos', castigo en un colegio belga

'Juego de Tronos' se ha convertido en un arma de doble filo en un colegio belga. Según recoge el diario belga 'Het Nieuwsblad' ha publicado que un profesor de matemáticas, después de confirmar que la mayoría de sus alumnos son fans de la serie basada en los libros de George R.R. Martin que emite la HBO, les ha amenazado con desvelarles las muertes que aún no han tenido lugar en la ficción si no permanecían en silencio y atendían.



"Supongo que veis la serie y, teniendo en cuenta que yo he leído todos los libros, a partir de ahora siempre que haya ruido en clase iré escribiendo en el encerado el nombre del próximo personaje que se muere", les dijo el profesor de matemáticas. Uno de sus alumnos fue quién luego compartió esta anécdota en el sitio web francés DansTonChat, donde además califica a su profesor de "genio".



A los chicos no les sirvió de mucho intentar poner a prueba los nervios del maestro porque cuando lo intentaron empezó a escribir en el encerado los nombres de los personajes que mueren en la tercera temporada de la serie. Los que no habían visto aún la 'Boda Roja' se quedaron fastidiados. Como era de esperar, el profesor vio resultados inmediatos.



Al parecer lo de quedarse una hora más después de que termine el colegio, que te manden al despacho del director, o copiar esa dichosa palabra inoportuna cien veces ya no parece tan 'cruel'. Hay cosas peores, como que te hagan 'spoiler' de tu serie favorita.