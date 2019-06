Troian Bellisario, Spencer de 'Pretty Little Liars', spoileó una y otra vez el final de la serie pero nadie la creyó

Aunque ahora tenemos el spin-off 'The Perfectionists', lo cierto es que los fans de 'Pretty Little Liars' siguen echando de menos a sus mentirosas favoritas, Emily, Hannah, Aria y Spencer.

El final de la serie reveló muchos de sus misterios, incluyendo la identidad de la temible figura de A.D. que acosaba a las protagonistas. Y se trataba nada más y nada menos que de Alex Drake, la gemela malvada de Spencer.

Troian Bellisario, que dio vida a ambas, ha confesado a EW que se pasó años revelando el final a todo el que le preguntaba, pero nadie la creía.

Spencer y Alex Drake en el final de 'Pretty Little Liars' | Freeform

"Nunca tuve que proteger el mayor secreto de la serie. Dije la verdad y me escondí a plena vista. Cada vez que me preguntaban, '¿quién es A?', yo respondía 'Soy yo'. Todo el mundo se reía y pensaba que estaba de broma porque Spencer Hastings nunca podría ser A. Pero yo estaba seria como una tumba. Simplemente no estaba hablando de Spencer. Estaba hablando de su gemela".

Gracias a 'The Perfectionists' sabemos que Toby y ella siguen juntos y que se han fugado para casarse. ¿Volveremos a ver a Spencer (o Alex Drake) en pantalla en el futuro?

