73ª EDICIÓN | GLOBOS DE ORO

Viola Davis ('How to get away with murder') y Robin Wright ('House of Cards') son las únicas que repiten nominación en la categoría de mejor actriz de drama de los Globos de Oro. Taraji P. Henson ('Empire'), Eva Green ('Penny Dreadful') y Caitriona Balfe ('Outlander') se estrenan en esta categoría, que será una de las grandes sorpresas de la gala que se celebra el próximo domingo.