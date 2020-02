UNA ESTRELLA DE HOLLYWOOD

Ana de Armas está teniendo un ascenso estratosférico en el mundo del cine. La joven actriz se ha convertido en uno de los rostros más relevantes de su generación en Hollywood y sus fans españoles no dejan de alucinar con sus proyectos y sus amistades. Ahora, ha vuelto a pasar al descubrirse su gran amistad con una de las estrellas de la serie 'Orange is the New Black'.