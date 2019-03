Soraya Montenegro y su "maldita lisiada", en la promo de 'Orange is the New Black'

CUARTA TEMPORADA

La villana más famosa de México ha ingresado en Litchfield para atemorizar a las reclusas con sus descarados y ofensivos insultos. El nuevo tráiler de Netflix para promocionar 'Orange is the New Black' recupera a Soraya Montenegro, un personaje interpretado por Itatí Cantoral que se hizo popular internacionalmente gracias a una colérica y desgarradora escena en la que propina varios los insultos a una joven discapacitada. A partir de ese momento, "maldita lisiada" se convirtió en un fenómeno viral, víctima de numerosos de memes y burlas.