Sophie Turner, Sansa en 'Juego de Tronos', habla sobre la evolución de su personaje

En el último capítulo de 'Juego de Tronos' el papel de Sansa Stark es más que decisivo. A sabiendas de que el ejército de Jon es mucho menos numeroso que el de Ramsay y que 'La Batalla de los Bastardos' está a punto de comenzar, Sansa decide enviar una carta a Lord Baelish reclamando su ayuda. Un gesto decisivo para vencer a Bolton, que consigue acorralar a Snow durante la batalla. Por suerte, la ayuda de Meñique llega en el momento exacto y los Caballeros del Valle se encargan de terminar con los soldados de Ramsay.

Al final del capítulo, Sansa cumple su merecida venganza y arroja a Ramsay a sus propios perros, que tardan menos de un minuto en deshacerse de él. Todo apunta a que esta decisión alzará a Sansa como una de las señoras más veneradas de los Siete Reinos.

"¡Fue increíble! Me encantó aquella idea de 'Battle of the Bastards'. Y mira que me gustaba la idea de que Jon matara a Ramsay... pero luego me dije que Sansa necesitaba matar a alguien por primera vez y ese debía ser Ramsay", ha asegurado Sophie Turner en una entrevista con EW.

Según la actriz, su forzado matrimonio con Ramsay Bolton ha cambiado algo dentro de Sansa. "Con Joffrey era diferente, solo era un niño pequeño que estaba enfadado con ella constantemente. Sin embargo, Ramsay podía estar sereno y de repente comportarse como un bastardo en todos los sentidos de la palabra", afirma la actriz.

"Jon no la escucha, así que ella traza un plan a sus espaldas y lo acaba necesitando, por lo que salva la batalla. En realidad nadie le da las gracias, su recompensar es matar a Ramsay", ha sentenciado la actriz.