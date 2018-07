Sophie Turner no duda en reírse de sí misma durante la promoción de la sexta temporada de 'Juego de Tronos'. La serie regresa a HBO el próximo 24 de abril y la actriz atendió al canal Net-a-Porter, que no le preguntó si Jon Snow está muerto, sino que le pidió hacer de Jon Snow.



Turner no dudó en "convertirse" en su hermanastro en la ficción de HBO para recitar la canción de Adele, "Hello". No te pierdas el vídeo: