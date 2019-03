Sofía Vergara prepara un proyecto para cambiar el relato de las series centradas en latinos

Raze ha sido presentada en Miami durante la jornada de clausura de la conferencia anual de NATPE, la Asociación Nacional de Ejecutivos de Programas de Televisión de Estados Unidos. El primer producto del sello Raze es la serie "Her Name Was Dolores-The Jenni I Knew", realizada en sociedad con Dhana Media y BTF, que ya ha estrenado en Univision.

Se propone crear contenidos que cambien el relato de las series centradas en latinos, señala un comunicado. A fines de año lanzará una plataforma para móviles y vídeo con contenidos como noticias de actualidad, estilo de vida, belleza y más.

También prepara otros productos como una serie sobre la vida del astro del fútbol Diego Armando Maradona, con Dhana Media y BTF, otra sobre el rey del hip hop latino Don Omar y una serie dramática sobre "Mi Hermanastro" (My Stepbrother), un superéxito de Watppad, una empresa que produce para móviles.

Según Calemzuk, CEO de Raze, el propósito es crear algo "nuevo y fresco" que refleje la amplia gama de experiencias que los latinos tienen en EEUU. Balaguer, por su parte, subrayó que están en condiciones de proveer a la nueva generación de usuarios de móviles que consumen "historias en vídeo con voraz apetito" de una plataforma "única".