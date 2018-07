Sofía Vergara y Ed O'Neill, de 'Modern Family', al más puro estilo 'Matrimonio con hijos'

La familia Pritchett de 'Modern Family' se transforma en otra de las familias icónicas de la televisión de los años 90, 'Matrimonio con hijos'. Sofía vergara y Ed O'Neill, Gloria y Jay Pritchett en la ficción, se han convertido en Al y Peggy Bundy para un sesión de fotos exclusiva para 'The Hollywood Reporter'.



La foto salió a la luz cuando Vergara visitó el programa de Jimmy Kimmel. El presentador enseñó la foto en la que la actriz aparece, junto a O'Neill, vestidos como lo hacían Peggy y su marido, el propio O'Neill.



"Ed estaba muy emocionado y me dijo cómo tenía que posar", afirmaba Vergara. 'The Hollywood Reporter' realizó la sesión de fotos con motivo de la lista de los 100 mejores programas de televisión que está elaborando el medio.



'Modern Family' ha estrenado su primer tráiler oficial con motivo del estreno, el próximo 23 de septiembre, el estreno de su séptima temporada en ABC.