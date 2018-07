'Snatch: cerdos y diamantes' tendrá su propia serie de televisión

Las adaptaciones del cine a la televisión, conocidas como 'reboots', están de moda. Una larga lista de películas serás llevadas a la pequeña pantalla como serie. 'Arma letal', 'Romeo y Julieta', 'Training day', 'Dirty Dancing' o 'El Exorcista' son algunos de los títulos que tendrán su propia serie.



La última en unirse a esta moda del 'reboot' es 'Snatch: cerdos y diamantes', según ha anunciado Crackle, servicio de streaming de Sony, encargado del proyecto durante sus UpFronts.

OMG OMG OMG OMG!@Crackle re making #SNATCH

everything else is meaningless.#CrackleUpfront #futureOfTV pic.twitter.com/vxLd2IGmuB