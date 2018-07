¿Es posible hacer en directo un capítulo de 'Los Simpson'? Es posible hacer en directo un capítulo de 'Los Simpson'. Según ha confirmado el showrunner de la serie de Fox, Al Jean, en su cuenta de Twitter, el capítulo de la temporada 27 de la serie que se emitirá el próximo 15 de mayo contará con un fragmento de 3 minutos en el que Dan Castellaneta –la voz de Homer en su versión original- improvisará las respuestas.



Tras 27 temporadas en Fox, la serie creada por Matt Groening será la primera ficción de animación en tener un episodio en directo. Para la imagen se usará la tecnología motion-capture, algo que nunca se ha hecho con series de animación televisivas.



Los seguidores que deseen preguntar algo al protagonista de 'Los Simpson' podrán hacerlo mediante el hashtag #HomerLive.

.@TheSimpsons V v exciting news we will go live for 3 minutes on east and west coasts 5-15 save the date! pic.twitter.com/byZq6TDTju