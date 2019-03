Los Simpson, censurados en Suiza por el 'efecto Fukushima'

Homer Simpson disfruta de una plácida siestecita cuando una alarma le despierta de repente. Ha comenzado el proceso de fusión del reactor principal. Él es el encargado de evitar una desgracia, el más preparado de todos los empleados del señor Burns. "Piensa, piensa, concéntrate", se dice a sí mismo el protagonista de Los Simpsons quien finalmente con un "pinto pinto, gorgorito", pulsa el botón clave para parar la catástrofe.



Para los directivos de la televisión suizo-alemana SRF no parece lo más adecuado para ver en televisión tras el incidente de la central nuclear de Fukushima I, en Japón, ocurrido a raíz del terremoto de hace dos semanas.



La televisión suizo-alemana SRF no emitirá más episodios de Los Simpsons que traten sobre seguridad atómica. Todos los episodios serán analizados con la máxima atención por los responsables de la red antes de programarse y aquellos que consideren "inoportunos" serán cancelados.



Un portavoz de la SRF no ha sabido explicar con exactitud cuáles son los motivos de esta censura. "Se decidirá caso por caso. Si por ejemplo, en un capítulo explotase la central, seguramente sería inoportuna su emisión", aseguró al periódico alemán 'Taz'.