Sigourney Weaver, un animal político

Los parecidos entre la política de la vida real y la de la televisión son evidentes en la trama de esta serie que se estrena en EEUU el 15 de julio, aunque Weaver jura que no tenía a Hillary Clinton en mente. Señala a otras mujeres que ha conocido, la mayoría con trabajos sin ánimo de lucro, en las que ha basado el personaje.



"Admiro inmensamente a la señora Clinton, pero no sé nada sobre ella, excepto lo poco que se nos permite conocer. Nunca he pensado en ella al interpretar este personaje", asegura Weaver en una entrevista a Reuters.



La actriz, de 62 años, asegura que Political Animals, una dramatización del sexo, la avaricia y la política en la Casa Blanca, está basada en muchas de las familias que han vivido allí, no sólo en los Clinton.



En este sentido destaca que, mientras que el ex marido de Elaine, Bud Hammond, "fue un presidente con éxito, no como Bill Clinton", su personaje "fue primera dama, luego gobernadora y después se presentó a las primarias y no lo consiguió, y por eso se convierte en secretaria de Estado".



"Algunos detalles son similares a los Clinton, pero, si hablas con el creador, ha sido un verdadero yonqui de la política la mayor parte de su vida, y está fascinado por todas esas familias que han vivido en la Casa Blanca", afirmó.



En el episodio piloto, Elaine se divorcia de su marido, intenta ayudar a su hijo gay con las finanzas mientras lucha contra las drogas y reprende al ministro de Asuntos Exteriores ruso por tocarle el culo en una rueda de prensa.



Elaine ofrece una imagen dura en público, pero baja la guardia en privado, mostrando decepción por no ser lo suficientemente popular para asegurarse la nominación presidencial.



Weaver, que tiene experiencia interpretando a mujeres duras, como la teniente Ripley de Alien, dijo que se preparó el papel leyendo las memorias de 2009 de la ex secretaria de Estado Madeleine AlbrightRead my Pins, sobre la política global.