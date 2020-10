¿Los Siete no son los únicos? La versión retorcida de los Vengadores que veremos en la temporada 3 de 'The Boys'

Tras culminar en un final apoteósico la temporada 2, 'The Boys' se ha revelado como una de las mejores series de los últimos años, y sus fans están ansiosos por conocer cualquier pequeño detalle que ya se sepa de la temporada 3.

Pues bien, el creador de la serie está dando a esos fans todo lo que quieren y más. Erin Kripke, showrunner de la serie, ya ha avanzado que Payback, la versión retorcida de Vengadores en el Universo de 'The Boys', aparecerán en la temporada 3.

Quedó bastante claro en la temporada 2 que la película 'Dawn of the Seven' era una clara parodia de 'Liga de la Justicia' y Los 7 sus alter ego no tan heroicos, pero no estáis preparados para lo que está por venir.

¿Pero qué es exactamente Payback? Pues son Los 7 antes de Los 7, es decir, el grupo de superhéroes creado por Vought antes del formado por Patriota y los demás. El anunciado Soldier Boy, al que dará vida Jensen Ackles, era el líder de ese grupo.

Así pues, tras la foto publicada por Kripke, parece claro que al menos un capítulo de la nueva temporada, que comenzará a rodarse a principios de 2021, contará la historia de este grupo de superhéroes, para lo que habrá que remontarse a la Segunda Guerra Mundial.