Hasta siempre, doctor House

Mientras caía el telón en una de las series de televisión más populares del mundo, el misántropo pero brillante Gregory House interpretado por Hugh Laurie, resolvió uno de los puzzles más desconcertantes de todos: él mismo. El capítulo final de 'House' fue todo un tributo a House y, cómo no, a su fiel amigo Wilson.



En el último capítulo, titulado "Everybody Dies" ("Todo el mundo muere"), volvieron algunos personajes, como los fallecidos Lawrence Kutner (Kal Penn) y Amber Volakis (Anne Dudek), su ex novia Stacy Warner (Sela Ward) y Allison Cameron (Jennifer Morrison). Sólo la doctora Lisa Cuddy (Lisa Edelstein), que interpretó a la jefa de House y con la que durante años mantuvo una tensión sexual, no volvió a la serie tras dejar el drama de la Fox hace un año.



El episodio final (emitido el lunes en EEUU y esta madrugada en Fox España) estuvo precedido por una retrospectiva de una hora, que celebró los 177 capítulos de la serie, su personajes y el reparto, con homenajes de seguidores de todo el mundo y escenas de la fiesta final de los actores.



El creador David Shore recordó cómo se inspiró en el detective británico Sherlock Holmes y su fiel escudero el doctor John Watson creados por el novelista Sir Arthur Conan Doyle hace más de 100 años. Laurie dijo que interpretar a House había sido "una parte inolvidable de mi vida".



Según el libro Guinness de los Records, House es la serie más popular de las que se emiten ahora en televisión, con una audiencia estimada de 81 millones de personas en 61 países.



La serie comenzó en 2004, y en sus ocho años de emisión Hugh Laurie ha ganado dos Globos de Oro y dos premios del Sindicato de Guionistas por su papel. Pero las audiencias han descendido desde los 19 millones en 2007 a 8,5 millones este año y sus productores y la Fox anunciaron en febrero que la serie finalizaría en mayo.