¿'Shrek', 'Madagascar' o 'Kung Fu Panda' en Netflix?

Los protagonistas de películas como 'Shrek', 'Madagascar' o 'Kung Fu Panda' podrían inundar los canales de televisión con su propia serie. El estudio de animación Dreamworks acaba de firmar un acuerdo con Netflix para llevar a sus legendarios personajes a la pequeña pantalla.



Según informa el portal The Hollywood Reporter, DreamWorks desarrollará en exclusiva series de televisión para la plataforma on-line. Las ficciones tendrán como protagonistas a los personajes de la franquicia, entre los que se encuentran algunos tan conocidos como 'Shrek', 'Madagascar', 'Kung Fu Panda' y 'Cómo entrenar a tu dragón'.



Entre los posibles protagonistas también podrían figurar míticos personajes como Casper, Lassie, George de la jungla o Frosty, el muñeco de nieve, ya que DremaWorks adquirió el estudio Classic Media el pasado año.



Sin embargo DreamWorks no ha querido detallar cuantas series creará para Netflix ni los nombres de los personajes que protagonizarán las ficciones.



El estudio sí que ha desvelado que se producirán más de 300 horas de contenido original bajo este acuerdo y que la primera serie de televisión verá la luz en 2014.



Este no es el primer acuerdo entre DreamWorks y Netflix. El pasado mes de febrero supimos que el estudio va a desarrollar para Netflix Turbo F.A.S.T, una serie de dibujos animados basada en su nueva película, Turbo, que verá la luz el próximo mes de julio en Estados Unidos.



Netflix tiene previsto estrenar las series de DreamWorks en todos los países en los que opera su plataforma on-line.