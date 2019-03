Showtime impuso el final a los guionistas de 'Dexter'

Pese al bajón que venía sufriendo la ficción creada por James Manos Jr., el último capítulo "Remember the Monsters?", obtuvo el mejor registro de su historia con un promedio 2,8 millones de espectadores. Una buena cifra para la serie que no evitó la multitud de críticas negativas por parte de los fans hacia un desenlace que fue considerado demasiado tímido.



¡¡CUIDAO!! Contiene spoilers del final de la serie



Pero la decepción de la season finale de 'Dexter' no es responsabilidad única de sus creadores. Así lo ha revelado, John Goldwyn, productor de la serie que señala que las opciones de los guionistas al escribir el final eran limitadas ya que Showtime, la cadena, les impuso una condición sine qua non: Dexter Morgan tenía que acabar vivo.



"No nos dejaron matarlo. Showtime fue muy clara al respecto. Cuando hablamos con ellos del arco de la última temporada, sólo dijeron: "Simplemente para dejarlo claro, él va a vivir", afirmó Goldwyn en declaraciones al portal Vulture.



"Al principio era un problema muy interesante de resolver porque hubo una gran cantidad de opciones para el final", declaró Goldwyn que no dudó en comparar el final de 'Dexter' con el otro gran adiós televisivo que hemos vivido estas semanas, el de Walter White en 'Breaking Bad'. "El público tiene una estrecha relación con Dexter, aunque sus fans no tengan el tamaño y la fiereza de los 'Breaking Bad'. Pero tiene una base de público muy fiel", señaló.



El caso contrario le ocurría a 'Breaking Bad' quien sí arriesgó y ganó. La muerte de Walter White en "Felina", el último episodio de la serie, obtuvo un récord histórico con más de 10 millones de espectadores y un aplauso casi unánime de la crítica televisiva y de lso fans de la ficción de Vince Gilligan.



Así, muchos de los seguidores de 'Dexter' vieron el final como una salida fácil, pues lo que realmente esperaban era un desenlace en el que el protagonista al que da vida Michael C. Hall pagara por todos sus actos.