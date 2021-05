Shonda Rhimes revela si Regé-Jean Page preparó un cameo para la temporada 2 de 'Los Bridgerton'

b se convirtió en un fenómeno con su primera temporada y en una de las series más populares de los últimos tiempos.

Su éxito también lanzó al estrellato a sus protagonistas, Regé-Jean Page y Phoebe Dynevor, que dan vida a la pareja del duque de Hastings y Daphne Bridgerton.

No tardó en confirmarse una segunda temporada, lo cual fue una gran noticia para los fans, pero de lo que muchos no eran conscientes es de que no continuaría la historia que les había enamorado, técnicamente.

'Los Bridgerton' es una adaptación de los libros de Julia Quinn, y cada una de las novelas está centrada en una historia de amor diferente dentro de ese universo de la alta sociedad británica.

Pese a todo fue una gran sorpresa cuando Regé-Jean Page anunció que no participaría en la temporada 2 y se despedía de su querido personaje. Los fans se tomaron sus palabras como un jarro de agua fría, aunque él insistió en que siempre había sido la idea contar una historia cerrada.

En medio de todo este shock, la magnate televisiva Shonda Rhimes, responsable de la serie, ha revelado si se puede esperar algún tipo de regreso por parte de Regé que tal vez ya se hubiera preparado, durante una mesa redonda de THR con mujeres ejecutivas de la industria.

"Yo me quedé en plan, 'he matado a tantos hombres que la gente adora'. Estoy tan sorprendida de que todo el mundo esté colapsando por que se vaya un personaje al que hemos visto ocho episodios", reconoce.

"Pero obviamente Regé es un actor increíble e hizo un trabajo brillante, y la gente respondió a eso. También me sorprendió porque la naturaleza de esta saga es simple, cada año una pareja", aclara.

En cuanto a la posibilidad de que Regé vuelva aunque sea para una aparición pequeña, asegura:

"Simplemente estaba emocionada por la idea de poder contar un relato romántico que tiene un final, donde no tienes que encontrar 14 razones por las que la pareja no puede estar junta. O sinceramente tener a Regé para que se plante en el fondo del romance de otros. No tiene sentido", afirma. Así que la idea queda descartada.

La nueva historia de la T2 de 'Los Bridgerton'

La próxima entrega estará centrada en el personaje del hermano de Daphne, Anthony Bridgerton, interpretado por Jonathan Bailey. Basada en la novela 'El vizconde que me amó', se centrará en la temporada de cortejo del mayor de la familia que ya ha perdido la esperanza en el amor.

En cuanto a Phoebe Dynevor, sí se ha confirmado que tendrá apariciones en los nuevos capítulos para "ayudar a navegar" a su hermano con los entresijos de la temporada social.

Jonathan Bailey en 'Los Bridgerton' | Netflix

