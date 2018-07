Sherlock y Watson viajarán en el tiempo en el especial navideño de 'Sherlock Holmes'

Sherlock y Watson regresarán a la pequeña pantalla la próxima Navidad viajando en el tiempo 100 años atrás hasta el Londres Victoriano de donde procede el detective.



El rodaje de este especial de 90 minutos de duración empezó a grabarse el pasado febrero con intención de emitirse el 25 de diciembre de este año.



Steven Moffat, cocreador de la serie, aseguró a Entertainment Weekly que se trata de un episodio separado de los tres capítulos habituales de cada temporada. Por lo tanto, este especial no formará parte de la cuarta entrega, que verá la luz en enero de 2016.



Mientras tanto, los fans podrán disfrutar de un apertitivo con este especial que no sería el primero que la serie estrena con motivo de la Navidad, ya que el 24 de diciembre de 2013, pudimos ver 'Many Happy Returns', un minicapítulo de siete minutos que funcionaba de precuela de la tercera temporada.