La cuarta temporada de 'Sherlock' está en marcha. Aunque los seguidores de la serie de BBC todavía tendrán que esperar un tiempo, porque no será hasta finales de 2015 cuando volvamos a ver a Sherlock y Watson en acción.



Mark Gatiss, co-creador de 'Sherlock', ha hablado para Radio Times sobre la nueva entrega de la serie, que volverá con una "tragedia". Gatiss, que también da vida a Mycroft Holmes en la serie, ha dicho que "no siempre se puede esperar la tragedia, sí nuevas aventuras, pero así es el desarrollo".



El co-creador de 'Sherlock' no reveló si está enigmática frase tenía que ver con los acontecimientos ocurridos durante la tercera entrega de la serie, fieles a las novelas de Arthur Conan Doyle. La última entrega emitida de la serie de BBC se podrá ver muy pronto en nuestro país en Neox.



"Debe quedar claro, que si bien Doyle es nuestro dios absoluto, hemos ido bastante lejos. Hemos introducido a los padres de Sherlock y Mycroft, por ejemplo, que no creo que hayan aparecido en otras adaptaciones... Por lo que habrá un montón de sorpresas [en la próxima temporada]", concluía Gatiss en la entrevista.



La tercera temporada de la ficción protagonizada por Cumberbatch y Freeman arrancó batiendo récords de audiencia en la cadena británica, con más de 9 millones de espectadores con su primer episodio.



El drama de la BBC volverá a la pequeña pantalla para un especial de Navidad en 2015, y con su cuarta temporada en 2016, viendo la luz dos años después de la anterior tanda de episodios debido a las apretadas agendas de los dos protagonistas.