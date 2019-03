En 'Sherlock' "menos es más", según Martin Freeman

El éxito y el principal atractivo de 'Sherlock' es el número tan limitado de episodios, solo tres, con los que cuenta cada temporada. Por lo menos para uno de sus protagonistas, Martin Freeman, quien tiene claro que "menos es más".



El actor, que da vida a John Watson en la serie, ha explicado que la única forma que tiene de seguir formando parte de Sherlock es su carácter "intermitente" y que si tuviera temporadas más extensas no se sentiría atraído por la ficción de Steven Moffat y Mark Gatiss.



"Es tan intermitente que me permite forma parte de ella", confirma Freeman. "No sé que opinará Benedict Cumberbatch pero para mí perdería su atractivo si tuviéramos más episodios todos los años", confesaba el intérprete al diario The Independent.



'Sherlock' volverá a la pequeña pantalla con un especial navideño, "Sherlock Especial", que verá la luz a finales de 2015 y que tiene previsto comenzar a rodarse este mes de enero.

Sobre el regreso de la serie, Cumberbatch explicó hace unos meses: "No puedo adelantar ningún trama... pero el especial de Navidad, y la serie más allá de eso, es simplemente fenomenal".



La tercera temporada de la ficción protagonizada por Cumberbatch y Freeman arrancó batiendo récords, y enganchando a más de 9 millones de espectadores con su primer episodio. El drama de la BBC volverá a la pequeña pantalla con este especial a finales de 2015, y con su cuarta temporada en 2016, viendo la luz dos años después de la anterior tanda de episodios debido a las apretadas agendas de los dos protagonistas.