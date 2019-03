Shakira y Usher se incorporan al programa 'The Voice'

La cantante colombiana Shakira y el artista de R&B Usher ocuparán las sillas rojas de Christina Aguilera y Cee Lo Green durante la cuarta temporada del programa de televisión 'The Voice', el talent show musical de la cadena NBC. Los dos artisitas completan el jurado del programa, junto a Adam Levine y Blake Shelton, que continuarán una temporada más en la nueva entrega de este reality show.



Debido al éxito del programa en anteriores temporadas, la NBC decidió alargarlo a dos ediciones anuales, una decisión que obligaba a algunos de sus jueces a abandonar el programa temporalmente por sus compromisos musicales.



Por este motivo, Christina Aguilera y Cee Lo Green, jurado de la pasada edición, han tenido que decir "No" a esta nueva temporada debido a sus compromisos musicales, según ha informado el canal NBC en un comunicado que recoge el portal TV Guide.



"Sabíamos que necesitábamos encontrar otro de los grandes talentos femeninos de la música y el nombre de Shakira vino a nuestra mente de inmediato", ha dicho Mark Burnett, productor ejecutivo del programa. "Usher no es solo un cantante o un artista, es un icono global", añadió.

La cantante Christina Aguilera aprovechará el descanso para lanzar un nuevo disco y comenzar una gira, mientras que Green está trabajando en dos álbumes a la vez que desarrolla una serie de comedia para esa cadena basada en su propia vida.