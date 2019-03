Sevilla quiere volver a ser parte de los Siete Reinos de 'Juego de Tronos'

RODAJE DE NUEVAS TEMPORADAS

Hace unos días podiamos ver imágenes de Sevilla y Osuna en el tráiler del especial 'Game of Thrones: A day in the life', un documental sobre el rodaje de la quinta temporada de 'Juego de Tronos'. Ahora, la capital andaluza quiere volver a repetir como escenario para los rodajes de la sexta entrega, por lo que su alcalde, Juan Ignacio Zoido ya se ha puesto en contacto con la productora de la serie.