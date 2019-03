Las series también empiezan el curso en septiembre

Este domingo volvió a Showtime 'Masters of Sex' con su cuarta temporada. El 14 de septiembre es el día elegido para el estreno de la esperada sexta entrega de 'American Horror Story' a FX. Tras semanas de promoción, hace tan solo unos días conocíamos su título, 'The Mist'.

También ese miércoles es el elegido para el regreso de la segunda temporada de 'Blindspot' a NBC. La primera temporada de la serie pudo verse este verano en Antena 3.

Los estrenos de 'High Maintenance' (HBO), 'Hooten and the Lady' (Sky) y 'Fleabag' (Amazon) se podrán ver el próximo 16 de septiembre.

Tras la entrega de los premios Emmy, el lunes 19 llegan los estrenos de 'The Good Place' (NBC) y 'Kevin can wait' (CBS) junto a los regresos de 'Gotham' con su tercera temporada y la segunda de 'Lucifer' en Fox. Y 'The Big Bang Theory' estrena día de emisión en CBS con su décima temporada.

El martes 20 es el día elegido para el estreno de 'This is us' en NBC, la serie cuyo tráiler fue el más visto de los UpFronts de mayo. Es también la fecha para el estreno de 'Bull' (BCBS) y los regresos de 'Brooklyn 99', 'New Girl' y 'Scream Queens' en Fox.

El 21 de septiembre la cadena ABC contará con dos estrenos en la parrilla: 'Designated Survivor' y 'Speechless'. En Fox se podrá ver el estreno de 'Arma Letal', la serie basada en la película protagonizada por Mel Gibson. La cadena estrena ese mismo día la tercera temporada de 'Empire'. Y 'Modern Family' vuelve a ABC con su octava temporada.

'Anatomía de Grey' estrena su 13ª temporada el 22 de septiembre, día elegido para los estrenos de 'Notorious' (ABC) y 'Pitch' (Fox).

Cuatro estrenos llegan el viernes 23 de septiembre: 'MacGyver' en CBS, 'El Exorcista' en Fox, 'Van Helsing' en SyFy y 'Easy' en Netflix. A Amazon llega la tercera temporada de 'Transparent'.

El domingo 25 regresa 'Los Simpson' con su ¡¡28ª temporada!! Otra serie animada, 'Padre de familia', estrena también nuevos capítulos en Fox, que elige este mismo día para lanzar su nueva serie 'Sons of Zorn'.

Doble estreno en SyFy, que elige el 26 de septiembre para la llegada de 'Afertmath' y 'Channel Zero'.

El 30 de septiembre lleva marcado en rojo en las agendas de los amantes de las series desde que Amazon y Netflix anunciaron que era el día elegido para los estrenos de dos de las series más esperadas de esta temporada: 'Crisis in six scenes', la primera serie de Woody Allen en Amazon; y 'Luke Cage', la nueva serie de Marvel en Netflix.