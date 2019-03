Series que dan miedo... todo el año

Los zombies de 'The Walking Dead' arrasan en audiencias, pero no son los únicos seres de ultratumba que actualmente arrancan más de un grito a los espectadores. 'American Horror Story', 'True Blood' o 'Crónicas Vampíricas' son algunas de las series que actualmente llenan de criaturas la pequeña pantalla.



Hace años fueron las brujas buenas de 'Embrujadas' quienes se encargaban de matener a los demonios en el infierno o Sarah Michelle Gellar nos tranquilizaba todas las semanas acabando con los vampiros en 'Buffy'. Jennifer Love Hewitt y Patricia Arquette se hacían la competencia con los espíritus en sus series: 'Entre fantasmas' y 'Medium'.



Aunque no se trata de una serie terrorífica, cada año Los Simpson sorprenden a sus seguidores con un capítulo especial de Halloween que hace las delicias de los espectadores.