Las series no descansan con la llegada del verano

La tercera temporada de 'Fear The Walking Dead' es de las primeras en volver (el 4 de junio). La ficción regresa con nuevos peligros para sus protagonistas, que comenzarán divididos pero buscándose.

'I'm Dying Up Here' de Showtime llega a nuestro país de la mano de Movistar+ el próximo 5 de junio. Producida por Jim Carrey, la serie está ambientado en el emergente mundo del stand-up comedy de Los Ángeles allá por los años setenta.

Uno de los estrenos fuertes de junio en Netflix es la quinta temporada de 'Orange is the new black', que se podrá ver en la plataforma a partir del 9 de junio. Las presas de Litchfield regresan con una temporada que a lo largo de sus diez episodios narrará lo sucedido en solo tres días.

Hugh Laurie vuelve a la televisión tras el éxito de 'The Night Manager' (por la que ganó un Globo de Oro) con 'Chance'. En esta ficción (que emite Calle13), Laurie es el neuropsiquiatra forense Eldon Chance, que evalúa a personas con diferentes problemas psicológicos para derivarlos a la persona o lugar apropiada.

Hugh Laurie en 'Chance' | Agencias

Netflix apuesta fuerte por este mes y por Jenji Kohan (creadora de 'Orange is the new black'). Su nueva serie es 'Glow', que llega a la plataforma el 23 de junio. Alison Brie ('Mad Men') interpreta a Ruth Wilder, una actriz en paro que se apunta al casting del programa para poder seguir pagando las facturas.

El 25 de junio, AMC estrena la segunda temporada de 'Preacher', la serie basada en los cómics con el predicador Jesse Custer como protagonista (en nuestro país puede verse en HBO España).

El mes finaliza con el estreno de 'Gipsy' (el 30 de junio), la serie de Netflix protagonizada por Naomi Watts. En este thriller psicológico, Watts interpreta a la terapeuta Jean Halloway desarrolla relaciones íntimas e ilícitas con personas cercanas a sus pacientes, como describe la plataforma online en el argumento oficial de la serie.