Las series de Antena 3 triunfan en los Globos de Oro

¿Quién no ha viajado hasta Downton Abbey? ¿Quién no se ha reído cómplice con 'Modern Family'? ¿Y quién no quiere luchar para defender Invernalia en 'Juego de Tronos'? Todas estas series las podemos ver (o muy pronto las veremos) en Antena 3. Y los Globos de Oro las han premiado.



'Modern Family' ha sido reconocida por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood como la mejor comedia televisiva de 2011. Todos los actores protagonistas subieron a recoger el Globo de Oro, pero sin duda fue Sofia Vergara y su desparpajo agradeciendo en español uno de los moemntos de la gala de anoche.



La tercera temporada de la serie acaba de estrenarse en Neox con éxito. Y en la última ceremonia de los premios Emmy, celebrada el pasado mes de septiembre, fue la gran triunfadora: se llevó a casa 5 galardones, entre ellos el de Mejor Comedia.



¡Qué decir de 'Downton Abbey'! La serie inglesa continúa cosechando éxitos. Tras la despedida de su segunda temporada en Reino Unido con más de 9 millones de espectadores de media, la ficción creada por Julian Fellowes vuelve a unir su nombre al de mejor miniserie. En la pasada edición de los Emmy, 'Downton Abbey' recogió hasta 6 galardones.



La superproducción de la HBO, 'Juego de Tronos', se verá próximamente en Antena 3. Con un reparto de lujo, encabezado por Sean Bean ('El Señor de los Anillos'), la ficción basada en la saga de George R. R. Martin ha recibido el Globo de Oro al mejor actor de reparto, para Peter Dinklange.