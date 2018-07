La serie 'The Deuce' ficha a Ralph Macchio, protagonista de 'Karate kid'

El nuevo proyecto de HBO sobre la industria del porno, 'The Deuce', ha fichado al actor Ralph Maccio, que siempre será recordado por interpretar a Daniel LaRusso en la película 'Karate Kid'.



Maccio dará vida a Haddix en 'The Deuce', un policía corrupto y de malos hábitos, que patrulla en Times Square en la década de los 70. La serie está escrita por David Simon, creador de 'The Wire'.



El actor ha participado en varias series de televisión como 'Ley y Orden', 'Ugly Betty' o 'Cómo conocí a vuestra madre'.