La serie de 'El señor de los anillos' despide a uno de sus protagonistas tras rodar los primeros episodios

'El señor de los anillos' es una de las sagas fantásticas más recordadas de la historia del cine, y ahora Amazon se prepara para adaptarla a la televisión.

La serie es uno de los proyectos más ambiciosos (y caros) de la pequeña pantalla, y lleva ya un tiempo en desarrollo.

El pasado enero de 2020 se anunció el reparto estelar que protagonizaría la serie, y uno de los actores era Tom Budge. Sin embargo, después de haber rodado los primeros episodios, Tom ya no pertenece al reparto, como él mismo ha confirmado en su Instagram.

"Hola amores, escribo esto con gran tristeza para deciros que he dejado la serie de Amazon de 'El señor de los anillos'. Después de haber visto recientemente los primeros episodios rodados el año pasado, Amazon ha decidido ir en una dirección diferente con el personaje que yo estaba interpretando".

El actor agradecía su apoyo al equipo y al reparto "durante una experiencia que ha resultado ser muy difícil e inusual".

No es la primera vez que el proyecto tiene cambios en su reparto. En julio se anunció que uno de los protagonistas, Will Poulter, también abandonaba la serie. El propio actor lo achacó a "cambios de agenda de último minuto" que no le permitieron continuar.

Seguro que te interesa:

Anya Taylor-Joy reconoce que su pasión por 'El señor de los anillos' ha motivado su cambio de look "élfico"