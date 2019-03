La serie china 'Ipartment' es acusada de plagiar a la comedia 'Friends'

Cuando una serie tiene tanto éxito como es el caso de 'Friends', no importa el tiempo que pase, se recuerda con todo lujo de detalles. Por eso, cuando se trata de plagio o imitación de una serie así, son los propios espectadores los que se dan cuenta al instante y suelen ser los más críticos. Esto es lo que ha sucedido con la 'sitcom' china 'Ipartment' que se estrenó en 2009 y que, en su actual tercera temporada, ha tenido muy buenos resultados de audiencia.

La serie narra la historia de un grupo de veinteañeros que viven en dos apartamentos contiguos en la ciudad de Shanghai y acuden siempre al mismo bar para reunirse. Uno de los amigos es un profesor universitario -personaje similar al llamado Ross en 'Friends'- y otro es un locutor de un programa de radio -en la línea de Joey en la serie estadounidense-.



Según informa la revista 'Times', los productores de 'Ipartment' reconocen que la serie contiene chistes de "varias fuentes", y piden disculpas por haber usado bromas de la serie sin permiso. Además, se ofrecen a pagar 10.000 yuanes (1.277 euros) por cada 1.000 caracteres chinos del material que han tomado 'prestado'.

Duras críticas por plagio

Algunas de las críticas más duras que han realizado los espectadores mantienen que muchas escenas han sido completamente sacadas de espectáculos americanos y que es una "vergüenza" y un "insulto" tanto para los productores de televisión y guionistas estadounidenses como para los productores de programas originales chinos.

Algunos de los espectadores, que han denunciado el 'plagio', han querido demostrarlo creando vídeos que reúnen capturas de pantalla junto a las escenas de 'Ipartment' mostrando las similitudes, otros crean montajes de vídeos para dar cuenta. Además, los espectadores denuncian que esta ficción asiática posee también matices de varias 'sitcom' americanas como 'The Big Bang Theory' o 'Cómo conocí a vuestra madre', según informa 'The Hollywood Reporter'.

Pero no todos opinan así. De hecho, otro de los portavoces ha afirmado precisamente lo contrario y ha negado toda posibilidad de plagio. "No hemos copiado ninguna sitcom americana. Las comedias tienen estereotipos, como el hombre guapo, la mujer atractiva, etc. Está en muchas comedias. Nuestra creación no es un plagio sino un homenaje a la comedia americana", concluye.