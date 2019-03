La serie de ABC 'Stitchers' ficha al actor Félix Gómez

Félix Gómez, actor conocido por sus papeles en 'Herederos' o 'La República', da el salto a Estados Unidos con la serie de ABC 'Stitchers'.



Según ha anunciado a través de su cuenta de Twitter, Gómez participará en la ficción, un drama procedimental con tintes paranormales de la que ABC Family está a punto de grabar el piloto.

