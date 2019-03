La señal de Batman sobre el cielo de Los Ángeles en homenaje al actor Adam West

Los Ángeles se convirtió en Gotham por unas horas. El alcalde de la ciudad californiana, Eric Garcetti, rindió homenaje al actor Adam West, fallecido este fin de semana a los 88 años, con un bonito gesto: la señal de Batman pudo verse sobre el cielo de la ciudad.

DC & the @MayorOfLA celebrate the #BrightKnight with an #AdamWestTribute in Los Angeles tomorrow night: https://t.co/kNUJN0SAeY pic.twitter.com/acEb8yOkSj