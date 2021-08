Selena Gomez se sincera sobre su carrera infantil en Disney: "Renuncié a mi vida"

Selena Gomez es toda una artista internacional. Su salto a la fama, lo que la hizo conocida en todos los hogares del mundo y querida por miles de adolescentes fue su participación en muchas de las producciones de Disney.

Su primer papel protagonista en la compañía fue el de Alex Russo en 'Los magos de Waverly Place', junto a actores como David Henrie y Jennifer Stone. Pero también apareció en capítulos de otras grandes series, como 'Hannah Montana' o 'Hotel, dulce hotel: las aventuras de Zack y Cody', y en películas como 'Programa de Protección de Princesas', que coprotagonizaba con la también estrella de éxito Demi Lovato.

David Henrie y Selena Gomez en 'Los magos de Waverly Place' | Disney Channel

Aunque ahora Gomez ha hablado de esos años aprovechando su aparición TCA Summer 2021, durante la promoción de su nueva serie para Hulu, 'Only Murders in the Building'.

"Renuncié a mi vida con Disney a una edad muy temprana y no sabía lo que estaba haciendo", dice. "Lo que yo diría es que el nivel de sofisticación del material es la primera razón por la que quería hacer esto", diferencia la actriz entre otras producciones en las que ha trabajado.

"Cuando era niña, no sabía lo que estaba haciendo. Estaba corriendo por el set y ahora me siento como una esponja, y me empapo de toda la sabiduría que puedo", añade.

Y a pesar de que la estrella lleva algún tiempo más centrada en su faceta como cantante, ha vuelto a la actuación con su papel en esta nueva serie. "Es muy bonito estar de vuelta en la televisión y es bueno ser elegida con mi edad real, lo que nunca sucede", alega. "Así que estoy muy feliz de estar haciendo esto", ha asegurado.

Selena Gomez carga contra 'The Good Fight'

Y la actriz y cantante no solo ha hablado de Disney. Hace poco Selena Gomez cargó contra la serie 'The Good Fight' en sus redes sociales después de que dentro de la ficción se hiciese una broma sobre su trasplante de riñón. "No estoy segura de cómo escribir bromas sobre un trasplante de órganos en una serie de televisión se ha convertido en una tendencia, pero aparentemente así es. Espero que en la próxima reunión de guionistas, cuando se presente alguna de estas bromas sin gusto, se elimine la propuesta y no llegue a emitirse", dijo muy tajantemente.

Gomez fue diagnosticada de lupus en 2015, una afección donde el sistema inmunitario ataca a las células y tejidos sanos del cuerpo, y tuvo que ser intervenida un par de años después, en 2017, para hacerle un trasplante de riñón.

