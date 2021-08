Selena Gomez cambia de rumbo tras su polémicas palabras sobre Disney: "Estoy muy orgullosa"

Selena Gomez protagonizó la serie de 'Los Magos de Waverly Place' cuando tenía 15 años, lo cual le hizo participar en otras producciones como 'Programa de Protección de Princesas', donde compartió escena con Demi Lovato. Así fue como poco a poco fue creciendo su popularidad y logró ser reconocida mundialmente, además de adentrarse en la producción musical.

Hace poco, durante la promoción de su participación en 'Only Murders in the Building' durante el TCA Summer 2021, Gomez declaró arrepentirse de su participación en la industria Disney.

"Renuncié a mi vida por firmar con Disney a una edad muy temprana y no sabía lo que estaba haciendo", comenzó diciendo. "Cuando era niña, no sabía lo que estaba haciendo. Estaba corriendo por el set, y ahora me siento como una esponja, por lo que me empapo de toda la sabiduría que puedo".

Ahora, la artista ha querido explicar cómo se siente con su paso por Disney. Cuando los periodistas preguntaron a la cantante si había tenido dudas sobre retomar la actuación televisiva, ella respondió contundentemente: "No, de hecho, estaba buscando otro programa para hacer".

"Y por cierto, me gustaría aclarar que también estoy más que orgullosa del trabajo que hice con Disney. En cierto modo, eso dio forma a lo que soy hoy", concluyó Selena.

¿Por qué tuvieron que separar a Demi Lovato y a Selena Gomez?

Las actrices y cantantes Selena Gomez y Demi Lovato se han conocido prácticamente toda su vida. Comenzaron juntas en la actuación a los 10 años en 'Barney and Friends' y fueron inseparables durante mucho tiempo.

Eran tan amigas que se educaban juntas en casa y tenían videoblogs en Youtube, hasta el punto de parecer inseparables y llamarse BFFs. Fue entonces cuando consiguieron rodar juntas: 'Programa de protección de princesas'.

En una entrevista con Feeling The Vibe, Selena Gomez confesó que "tuvieron que separarlas" y se quedaban en dos edificios diferentes para que pudieran dormir por las noches.

"Sabían que nunca conseguiríamos trabajar nada porque nos pasábamos la noche despiertas y hablando, pero tampoco funcionó, porque acabé viviendo básicamente en su habitación la mitad del tiempo", confesó.

Lamentablemente, ahora ya no existe relación alguna entre ambas artistas.

