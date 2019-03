'Seinfeld', la mejor comedia de televisión

Las locuras de Chandler y Joey en 'Friends' o la ironía de Fraiser en 'Cheers' parecen no hacer sobra a los brillantes monólogos de Jerry Seinfeld. Según las revistas estadounidenses '60 Minutes' y 'Vanity Fair', la mejor comedia de televisión es 'Seinfeld'.



La sitcom, protagonizada por el también guionista Jerry Seinfeld, se ha alzado con el título de mejor serie cómica con el 22% de los votos. 'Seinfeld', ganadora de tres Globos de Oro, fue emitida por la NBC durante nueve temporadas, entre 1990 y 1998.



El podio lo completan 'Los recién casados' ('The Honeymooners') y 'Friends', con un 20% y un 16% de las votaciones respectivamente. La comedia de 1955 ha seguido de cerca a 'Seinfeld', pero finalmente se ha tenido que conformar con la segunda plaza.



'Cheers', la serie protagonizada por Ted Danson y Rhea Perlman se queda en la cuarta posición, tras convencer al 14% de los votantes. La mítica comedia fue emitida por la NBC durante once temporadas. La lista la cierran 'Arrested Development' (7%), la serie de los años 70 'La chica de la tele' (6%) y 'Rockefeller Plaza' (5%).



Sin embargo esta votación ha suscitado la polémica por el reducido número de comedias que optaban al diploma. Las publicaciones sólo ofrecían la posibilidad de votar entre estos siete títulos, dejando fuera a muchas otras series.



'MASH', 'Roseanne', 'La familia Monster', 'Alf', 'Las chicas de oro', 'La hora de Bill Cosby', 'El principe de Bel-Air' o las más recientes 'Cómo conocí a vuestra madre' o 'The Big Bang Theory', son solo algunos de los títulos que perfectamente hubieran podido entrar en esta, bastante ramplona, lista.