Los analistas políticos dieron por ganador a Barak Obama en el segundo debate presidencial celebrado el pasado martes, 16 de octubre. Había gran expectación por este debate, pero no se cumplieron las expectativas y perdió 1,6 millones respecto al primero, que tuvo lugar a principios de mes.



El segundo debate presidencial de EEUU fue visto por 65,6 millones de espectadores (22,7 en demográficos), aumentado 2,4 millones el segundo debate celebrado en la campaña presidencial de 2008. Entonces la audiencia fue de 63,2 millones y 21,9 en datos demográficos, según informa el portal TV by the Numbers.



El debate fue emitido a través de 12 networks y moderado por la periodista de CNN, Candy Crowley. El próximo debate, el tercero y último de esta campaña, se celebrará el lunes 22 octubre, en la Universidad de Lynn (Florida).