La segunda temporada de 'True Detective' tendrá tres protagonistas

Tras lo rumores que situaban a Jessica Chastain y a Brad Pitt como personajes principales de la segunda tanda de episodios de 'True Detective', lo cierto es que HBO sigue sin anunciar quiénes serán los sustitutos de Woody Harrelson y Matthew McConaughey en la nueva temporada.



El creador del drama policial de HBO, Nic Pizzolatto, ha desvelado nuevos detalles sobre la segunda temporada de su serie' destacando que habrá tres personajes principales en esta ocasión.



Si en la primera temporada la trama seguía a los detectives Martin Hart (Woody Harrelson) y Rustin "Rust" Cohle (Matthew McConaughey), ahora la trama de la segunda entrega tendrá un miembro más entre sus protagonistas. La nueva temporada contará con personajes nuevos y una historia diferente, al estilo de 'American Horror Story', y Pizzolatto ha confirmado que "el casting comenzará en serio muy pronto", al programa de radio To the Best of Our Knowledge.



Pizzolatto también ha afirmado que la segunda temporada se rodará "en los lugares menos conocidos de California" y que tratará de evocar "un cierto ambiente de psicosfera, como lo hicimos en la primera entrega [con el pantano]".



De momento, también es seguro que esta segunda entrega de 'True Detective' "tratará sobre mujeres duras, hombres malos y la historia oculta del sistema de transporte de Estados Unidos", según confirmó Nic Pizzolatto hace unos meses.