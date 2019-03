El secreto del éxito de HBO: "Hacer buena mierda"

"Seremos un imán para el talento". Así comenzaba su charla Richard Plepler, CEO de HBO, la cadena responsable de éxitos como 'Juego de Tronos', 'Boardwalk Empire' o 'True Detective'. Plepler ensalzó la calidad de su producto y no dudo ni un segundo en afirmar que el futuro de su negocio está asegurado al centrarse más en su propio contenido que en el de la competencia.



El evento New York Ideas, el cual trae a grandes innovadores del mundo a compartir sus ideas, contó con Plepler en su tercera edición. Para el mandamás de HBO lo importante es "hacer el mejor producto posible, no preguntar por las ganancias publicitarias", algo que afecta y mucho a HBO, ya que tiene como rivales a pesos pesados como la ABC con 'Agentes de SHIELD', o AMC con 'The Walking Dead'.



"HBO es conocida por hacer buena mierda". De esta manera se dirigió a la audiencia para contar como definió un amigo a su cadena mientras comían juntos. Para Plepler, la pregunta tras visionar una serie es si se han satisfecho las expectativas de la cadena, buscando una calidad que consiga aficionados tan entusiastas como su mencionado amigo.



NETFLIX NO ES UN PROBLEMA

Plepler señaló que no ve ningún problema con Netflix, servicio de alquiler/venta de películas y series online, muy popular en Estados Unidos. "Nosotros jugamos a lo nuestro. La gente podrá ver nuestro contenido donde sea gracias a HBO Go", aplicación que permite ver su canal desde cualquier dispositivo móvil o tablet de última generación. "Vamos a asegurarnos de seguir aumentando la oferta digital", sentenció.



El director ejecutivo cerró su participación en el evento con las ideas bien claras: "Al final, todo se basa en el producto". Y es que los resultados no cesan de crecer en la cadena, donde 'Juego de Tronos' ha estrenado su tercera temporada con la increíble cifra de 6 millones y medio de espectadores, récord de audiencia de HBO no alcanzado desde el último capítulo de 'Los Soprano', en 2007.