Sean Penn no volverá al rodaje de su nueva serie hasta que se hayan vacunado todos

Sean Penn continúa con el rodaje de la nueva serie que está preparando junto con NBC Universal. Este nuevo proyecto titulado 'Gaslit' es una serie basada en el podcast 'Slow Burn' y dará una nueva versión del escándalo de Watergate. Esta vez veremos a través del punto de vista de unos personajes olvidados y su implicación directa con este suceso histórico en la vida política estadounidense.

Sean será el protagonista de la serie, interpretando al fiscal general John Mitchell, uno de los mejores amigos del presidente Nixon, así como su consejero más fiel durante esos años. Además, a Sean le acompañará Julia Roberts, que será Martha Mitchell, la esposa del personaje de Seann y una de las primeras personas que ligó a Nixon en el escándalo.

Sin vacuna Sean Penn no continuará rodando

Aunque parece ser que la serie está pasando por algunos problemillas durante estas últimas semanas. A pesar de que NBC Universal anunció la vacunación obligatoria para todos los miembros del equipo que se encuentren en la Zona A (esto se refiere a los miembros más cercanos a la zona de producción) y que la productora puso varios espacios de vacunación en el lugar del rodaje para acelerar y facilitar los procesos de vacunación, estas medidas no ha sido suficiente para Sean Penn.

De hecho, el actor no está nada conforme y, según recogen desde Variety, se ha plantado delante de la productora y ha confirmado que, si no están todos vacunados, él no seguirá adelante. Si bien es cierto que la gran mayoría del equipo ha sido vacunado, parece que esto no es suficiente para Sean, quién ha decidido no continuar adelante con el proyecto si no se vacuna a todo el equipo que está detrás de la producción de 'Gaslit'.

Aún así Sean ha propuesto soluciones y el actor se ha ofrecido a proporcionar las vacunas que sean necesarias con tal de que se consiga este propósito, a través CORE de su organización sin ánimo de lucro.