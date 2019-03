Saul Goodman comienza de nuevo en la segunda temporada de 'Better Call Saul'

'Better Call Saul' regresa el próximo 15 de febrero a AMC. La cadena de cable estadounidense ha lanzado un nuevo avance de la segunda temporada de la serie, 'spin-off' de 'Breaking Bad', que cuenta con la producción de Vince Gilligan.



La promo, titulada "Where Has It Gotten Me", recupera al abogado Saul Goodman (intepretado por Bob Odenkirk, nominado por este papel en los Globos de Oro), que comienza una nueva etapa en su vida. El estreno de 'Better Call Saul' se convirtió en el mejor estreno de cable de la historia con casi 7 millones de espectadores en EEUU.



Uno de los protagonistas de 'Breaking Bad', Aaron Paul, ha declarado en una entrevista a 'Variety' que le gustaría aparecer en esta segunda entrega de la serie. "Estaré involucrado, con suerte", ha comentado el actor que muy pronto estrena 'The Path' en Hulu. "No sé cuándo sucederá, ni puedo contar mucho más, pero estoy completamente abierto a la idea".