En el programa 'Saturday Night Live' no se les caen los anillos para reirse de todo. La última "víctima" ha sido Jon Snow y su destino en 'Juego de Tronos'.



El programa de scketches de NBC no dudó en reirse de la "resurrección" de este personaje en el capítulo "Home", emitido hace una semana en HBO.



En el 'sketch', Taran Killam interpretó a Ser Davos, Kate McKinnon fue la misteriosa Melisandre, mientras que Cecily Strong y Brie Larson (la invitada del programa de esa semana) interpretaban a dos fanáticas de la serie que tenían muy poca paciencia para la lentitud de esta particular escena.



"Oh, Dios mío, qué lento es esto. ¡Simplemente tráiganlo de vuelta a la vida!", exclamó Larson, algo que seguro muchos de los fans de la serie estaban pensando mientras veían la escena en 'Juego de Tronos'.