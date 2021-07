Sarah Shahi y Adam Demos, protagonistas de 'Sexo/Vida', enamorados en la vida real

Más información El error en la comentada escena de desnudo en la ducha de 'Sexo/Vida' que muchos se han preguntado si es real

Sarah Sahi interpreta a Billie Connelly en la serie 'Sexo/Vida'. Durante el rodaje conoció a Adam Demos, quien da vida a Brad Simon, el ex-novio de Billie con quien retoma su apasionada relación, después de varios años sin saber nada de él y de que ella esté casada y haya formado una familia.

Sarah encontró el amor en el actor Steve Howey, con quien contrajo matrimonio en el 2009, del cual nacieron sus tres hijos: William, Violet y Knox Howey.

Desafortunadamente, Howey y Shahi se divorciaron el pasado 2020, y durante mucho tiempo se rumoreó que podía deberse a una posible infidelidad de la actriz con su compañero de rodaje en 'Sexo/Vida'; Adam Demos.

En la grabación de la serie, Sarah y Adam se enamoraron inmediatamente el uno del otro, y tras varios meses de relación, no tienen miedo de hacer público su amor mutuo a través de Instagram, la red social a través de la que Shahi ha querido felicitar a Demos por su cumpleaños, así como declararle su amor.

"No estoy segura de cómo dos personas en lados opuestos del mundo podrían tener tantas cosas en común, estaban destinadas a conocerse y a estar juntas", comenzaba escribiendo en un post de Instagram.

"Sé que he conocido a mi alma gemela. Sé que encontré mi 'para siempre'. Sé que nunca he amado más profundo, más duro, más ferozmente", continuó en la fotografía junto a Adam.

"Sé que le estoy demasiado agradecida. Sé que lo he amado durante mil vidas antes y lo amaré por mil vidas más. Feliz cumpleaños, cariño mío", concluía la actriz.

Por otra parte, el intérprete también está tan contento con su relación que comparte a menudo selfies casuales junto a Sarah Sahi, como esta que Demos publicó diciendo: "Sin cuarentena en hotel", mientras paseaban.

La persona a la que Sarah Sahi le está más agradecida

Sarah Shahi, cuyo nombre real es Aahoo Jahansouz Shahi, nació el 10 de enero de 1980 en la ciudad de Euless, Texas. Su infancia estuvo muy marcada por el abandono familiar de su padre y por cómo su madre luchó arduamente para sacar adelante a Sarah y a sus dos hermanos: Samantha y Cyrus Shahi.

"Mi padre era un adicto que nos abandonó cuando éramos unos niños. Mi madre era española y no hablaba nada de inglés, así que abrió su propio negocio y trabajó mucho para que tuviésemos todo lo que necesitábamos", declaró la actriz en una publicación de Instagram a través de la que felicitó a su madre por el Día de la Madre.

"Nos dio más que cosas. Nos enseñó a tener fuerza, compasión, bondad, respeto, una ética de trabajo disciplinada, confianza. Ella me hizo sentir que podía hacer cualquier cosa. Me rescató en tantas épocas de mi vida diferentes y hasta el día de hoy, nunca me deja caer", concluía.

Seguro que te interesa:

Descubre a Sarah Shahi, la deslumbrante estrella de la serie 'Sexo/Vida'