Sarah Jessica Parker vuelve a la televisión para protagonizar 'Busted'

El nuevo thriller criminal basado en el libro "Busted: A Tale of Corruption and Betrayal in the City", escrito por Wendy Ruderman y Barbara Laker, narra la historia de dos periodistas tratando un tema de corrupción. Una fuerte apuesta de la productora Sidney Kimmel Entertainment y será dirigida por David Frankel, quien también se ocupará de la producción ejecutiva, mientras que Don Roos escribbirá el guión.

Sarah Jessica Parker es el fichaje estrella de esta adaptación. Vuelve a la pequeña pantalla como protagonista de Busted, tras pasar varios años sin actuaciones importantes. Su último trabajo conocido sucede en 2004 cuando al actriz encarnaba a Carrie Bradshaw en "Sexo en Nueva York", mientras se ha dedicado principalmente a la gran pantalla donde ha protagonizado dos adaptaciones de la serie de HBO.

La ficción, como el libro, se centrará en los personajes de Ruderman y Laker las dos periodistas del Philadelphia Daily que comienzan a trabajar para destapar uno de los mayores casos de corrupción policial en Philadelphia. Los reporteros descubrieron que los agentes fabricaban órdenes de registro y abusaban sexualmente de mujeres que no podían defenderse.

Las periodistas publicaron una serie de artículos en el Philadelphia Daily News bajo el título Tainted Justice, que les valió el Premio Pulitzer de periodismo de investigación.

La presncia de Sarah Jessica Parker es un hecho, aunque todavía no se ha revelado qué personaje interpretará. Sin embargo, hay muchas posibilidades de que actúe de periodista, teniendo en cuenta que su personaje en la exitosa serie de HBO también compartía dicha profesión.

Tim Taruber ha explicado que "Wendy y Bárbara han escrito una historia verdadera increíble, y estamos encantados de que sea el primer proyecto televisivo de SKE", "Sarah Jessica se ha unido al proyecto, junto a David Frankel y Don Roos. Es simplemente una combinación perfecta y no podríamos estar más contentos".