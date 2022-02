'And Just Like That' ha llegado a su fin, aunque tanto los productores como sus protagonistas planean seguir la historia sobre la continuación de 'Sexo en Nueva en York'. La serie terminó el 3 de febrero y según los responsables ha sido récord de audiencia para HBO Max.

Los guionistas de la serie han tenido que hacer verdaderos malabares con las polémicas que han salpicado a sus protagonistas. A la mala relación y, por lo tanto, nula presencia de Kim Cattrall en los episodios, se le unió las acusaciones sobre agresión sexual de Chris Noth.

Aunque la historia se las ha ingeniado para solventar estos temas, los fans no han quedado del todo satisfechos con que Kim Cattrall no apareciera. Sobre ello han hablado Sarah Jessica Parker y el showrunner Michael King para Variety: "No tengo ninguna expectativa realista de que vuelva a aparecer", ha dicho el productor.

"Ella dijo lo que dijo", añadió King sobre la posibilidad de que el personaje de Samantha volviera. A lo que Sarah Jessica Parker contestó rotundamente: "No creo que lo haga, porque creo que hay demasiada historia pública de sus sentimientos que ha compartido. No he participado ni leído artículos, aunque la gente se empeña en enseñármelos".

Recapitulando lo que sucede al final de 'And Just Like That', SPOILERS A CONTINUACIÓN, Carrie viaja a París para esparcir las cenizas del personaje de Chris Noth en el río Senna tras tener una revelación del lugar donde debía hacerlo. Una vez allí, Carrie le pregunta por mensaje de texto a Samantha si se ven un rato para tomar un cóctel a lo que esta responde que le parece "fabuloso".

Cabe recordar que al principio de la temporada explican la ausencia de Kim Cattrall diciendo que Samantha está en Londres tras discutir con Carrie.

"Samantha no se ha ido. Está presente, y creo que se manejó con mucho respeto y elegancia. No se la ha convertido en una villana. Era un ser humano que tenía sentimientos sobre una relación, así que creo que encontramos una forma de abordarla que era necesaria e importante para la gente que la quería", explicó Sarah Jessica Parker.

Sobre la posibilidad de una temporada 2, el showrunner manifestó su predisposición: "Hay un calendario y no queremos dejar pasar demasiado tiempo. Hay la intención de ponerse a ello". Está por ver si Kim Cattrall da su brazo a torcer o se mantiene firme en su decisión de no saber nada sobre esta historia.

