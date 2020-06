Tras el final de 5 temporada de 'Outlander', todos los fans de la ficción están deseando que regrese para poder ver de nuevo a Jamie y Claire. Sin embargo, la creación de nuevos capítulos lleva su tiempo.

Pero esto no significa que no podamos ver a sus protagonistas en otros proyectos. Hace unos días que Sam Heughan desveló que tenía un nuevo programa en televisión. Se trata de un programa de viajes llamado 'Men in Kilts'.

Y como parte de la promoción del nuevo show, el actor ha hecho una entrevista en Instagram Live donde ha revelado cuál sería su papel soñado. En el vídeo te desvelamos todos los detalles, pero ojo, no tiene nada que ver con su personaje de la serie de Starz.

