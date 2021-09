Salen a la luz los problemas de Patrick Dempsey con sus compañeros en 'Anatomía de Grey': "Les aterrorizaba"

El drama en 'Anatomía de Grey' después de tantos años parece solo superable por su propio drama detrás de las cámaras. No han sido pocas las polémicas en las que se ha visto envuelta la serie, ni los rumores, sobre todo alrededor de algunas de las 'muertes' más trágicas de su reparto.

Una de las más comentadas y recordadas sigue siendo la de Derek Shepherd, el personaje de Patrick Dempsey. Una situación de la que se ha especulado de todo y que parecía haberse 'reconciliado' con su emotivo regreso en la pasada temporada 17 para reencontrarse con Meredith (y abrazar a Ellen Pompeo).

Sin embargo la caja de pandora ha vuelto a abrirse con el libro 'How to Save a Life: The Inside Story of Grey's Anatomy', una novela no autorizada de Lynette Rice.

Entre algunos de sus jugosos nuevos detalles, el libro asegura saber lo que de verdad ocurrió y propició la salida de Dempsey de la serie, como recoge en exclusiva The Hollywood Reporter.

"Había problemas de Recursos Humanos. No era sexual ni nada de eso. Pero básicamente él estaba un poco aterrorizando al set. Algunos de los miembros del reparto tenían toda clase de síndrome de estrés postraumático por él", revela el productor ejecutivo James D. Parriott, al que llevaron para supervisar la salida del actor.

"Tenía como este poder con el que sabía que podía parar la producción y asustar a la gente. Vino la cadena y el estudio y se habló con él. Creo que simplemente estaba harto de la serie. No le gustaba la inconveniencia de venir todos los días a trabajar. Él y Shonda estaban ya atacándose todo el tiempo", añade.

La productora Jeannine Renshaw, continúa: "Muchas de las quejas... creo que Shonda finalmente fue testigo en su propia piel, y fue la gota que colmó el vaso. Shonda tuvo que decirle a la cadena, 'si él no se va, me voy yo'. Nadie quería que se fuera, porque él era la serie. Él y Ellen. Patrick es un encanto. Te destroza, esta industria".

Patrick Dempsey como Derek Shepherd en 'Anatomía de Grey' | ABC

Un veterano miembro del equipo que ha preferido permanecer en el anonimato, también comentaba sobre el tema: "Pobre Patrick. No defiendo su estilo. Me cae bien, pero era como el Llanero Solitario. Todas las actrices estaban ganando tanto poder. Todas iban a Shonda diciendo, 'Hey, Patrick ha hecho esto. Patrick ha llegado tarde. Es una pesadilla'. Y él se quedó completamente fuera. Su comportamiento no era el mejor, pero no tenía adónde ir. Era muy desgraciado. No tenía a nadie con quien hablar. Cuando Sandra [Oh] se fue, recuerdo que me dijo, 'me tenía que haber ido entonces, pero me quedé porque me ofrecieron tanto dinero. Estaban como tirándome montañas de dinero'", revela.

Finalmente, en la temporada 11, el episodio 21 llamado 'How to save a life' sería el final de Derek, Dempsey y se convertiría en uno de los más memorables de la serie y del drama televisivo.

Seguro que te interesa

'Anatomía de Grey': La verdadera razón por la que no mataron a Alex Karev cuando Justin Chambers abandonó la serie