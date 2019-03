Ya sabemos la trama del episodio especial de Navidad de 'Doctor who'

Hace unos días, la cadena BBC sacó a la luz un pequeño adelanto del especial de navidad de 'Doctor Who', titulado "Twice Upon a Time". El episodio supone la despedida de Peter Capaldi como doctor y da la bienvenida a Jodie Whittaker, primera mujer en interpretar al Doctor en los más de 60 años que tiene la serie.

La cadena británica ha desvelado la primera sinopsis que descubre el episodio como "una nueva historia sobre el poder de la esperanza en las horas más oscuras de la Humanidad".

Peter Capaldi no será el único que se despida en este episodio especial. Los actores Pearl Mackie (Bill) y David Bradley también lo harán. Según BBC, veremos "gente de cristal hechizada y a un capitán de la Primera Guerra Mundial (Mark Gatiss) destinado a morir en el campo de batalla". Además, tal y como adelantan en el texto, el episodio supondrá "el final de una era", el momento en el que "el Doctor deberá encarar su pasado para decidir su futuro".

El capitulo está escrito, por última vez, por Steven Moffat y dirigido por Rachel Talalay. Tendrá una hora de duración y culminará con la regeneración de Capaldi como Decimotercera Doctora (Jodie Whittaker), que protagonizará la undécima temporada. El episodio se emitirá el próximo 25 de diciembre en BBC.